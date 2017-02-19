В Авдіївці припинено водопостачання міста

В Авдіївці зберігається складна обстановка з водо- та електрозабезпеченням міста через пошкоджені напередодні лінії електропередач, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7.00 19 лютого теплопостачання міста здійснюється в штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу (температура повітря в квартирах 20-25 градусів), водопостачання міста буде призупинено", – йдеться в повідомленні на сайті відомства в неділю вранці.

Об'єкти соціально-побутової сфери міста, які не мають власних систем резервного електроживлення, планується забезпечити електроенергією від 12 генераторів ДСНС (40-110 кВ і 600 кВ).

За повідомленнями рятувальників, в неділю планується розпочати обстеження лінії електропередач 110 кВ "Макіївська 1 - АКХЗ № 2" щодо виявлення пориву і проведення ремонтно-відновлювальних робіт.