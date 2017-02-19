Події

14:49 19.02.2017

В Авдіївці триває відновлення зв'язку, до відновлення енергопостачання все готово, але РФ не дає гарантій припинення вогню - Жебрівський

У Авдіївці Донецької області тривають роботи з відновлення зв'язку, при цьому до відновлення енергопостачання все готово, але російська сторони в СЦКК не дає гарантій припинення вогню, повідомляє глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Координаційний центр займається також відновленням зв'язку в Авдіївці. Як мобільного, так і стаціонарного. Звернулися до операторів "Київстар" і МТС, щоб найближчим часом відновили сигнал у місті", - написав П.Жебрівський на своїй сторінці в соцмережі Facebook у неділю.

За його словами, з 11:00 бригада електромонтажників і саперів з української сторони готова приступити до відновлення пошкодженої внаслідок обстрілу лінії електропередачі. "Проте російська сторона в СЦКК поки що не надає письмових гарантій припинення вогню", - повідомив голова облдержадміністрації.

П.Жебрівський розповів, що вночі співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій перепідключили Авдіївську центральну міську лікарню на більш потужний генератор (40 кВт), а вранці в Авдіївку з Краматорська була доставлена ще потужніша генераторна установка (110 кВт). "Готуємося переправити в місто ще 12 потужних генераторних установок", - написав голова обладміністрації.

За його словами, вранці тиск у тепломережах міста був у нормі, у приміщеннях підтримувалися температура на рівні близько 20 градусів тепла. "Слава Богу, температура повітря на вулиці близько 1 градуса морозу. Поки що необхідності розгортання наметового містечка в місті немає. Але в режимі готовності у нас є 10 наметів, зокрема 2 модулі", - написав П.Жебрівський.

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