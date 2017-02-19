Учасники блокади залізничного сполучення з ОРДЛО мають намір заблокувати сполучення України з РФ

Учасники блокади залізничного сполучення між контрольованими державною владою територіями та окремими районами Донецької та Луганської областей мають намір заблокувати також сполучення України з РФ, заявив учасник блокади, народний депутат України Семен Семенченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання про можливість блокування автомобільних трас, С.Семенченко сказав: "Ми плануємо розширення по залізничних трасах, якими до нас завозять продукцію з Росії. На автомобільних трасах це зробити буде важче. Там треба більше людей, і існує велика ймовірність провокацій".

За його словами, наразі блокада не охоплює лише один залізничний напрямок, що зв'язує контрольовану урядом територію і ОРДЛО - проходить через смт Станиця Луганська Луганської області. "Залишився один діючий залізничний шлях - заходить на нашу територію в Станиці Луганській і виходить на Валуйки. На сьогодні у нас перекрито все, крім цієї колії", - сказав С.Семенченко.

За словами парламентарія, учасники блокади з початку акції не пропустили близько 16 тис. вагонів. "З початку блокади 16 тис. вагонів не дійшли туди і назад. Ми плануємо перекрити всю торгівлю з Росією, так званими ДНР/ЛНР", - сказав він.

С.Семенченко також поінформував, що наразі в блокаді задіяно близько 100 осіб.