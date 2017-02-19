У ДСНС повідомляють про відновлення пошкодженої ЛЕП під Авдіївкою

Ремонтна бригада ТОВ "ДТЕК високовольтні мережі" відновила пошкоджену повітряну лінію електропередач на контрольованій території в районі в Авдіївці Донецької області.

На офіційному сайті ДСНС повідомляється, що відновлювальні роботи завершилися до 14:50 неділі. "Тривають переговори щодо відновлення пошкодженої лінії електропередачі на непідконтрольній території", - йдеться в повідомленні.

Про відновлення енергопостачання в Авдіївці у відомстві не повідомляють.

У свою чергу, голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що станом на 15:00 подання електроенергії в Авдіївку все ще не було відновлено. "Наші електромонтажники виявили на нашій стороні 5 поривів і працюють над ліквідацією пошкоджень", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

За словами голови обладміністрації, до електрогенератора підключено 13 об'єктів у місті. "О 16:00 плануємо ввімкнути помпи, щоб пустити в місто воду. Воду подаватимуть сьогодні до 22:00. Плануємо, що завтра в Авдіївці працюватимуть усі школи", - написав П.Жебрівський.

У ДСНС уточнюють, що об'єкти соціально-побутової сфери, які не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечені електроенергією від генераторів ДСНС потужністю від 40 до 110 кВ і 600 кВ. Йдеться про міську лікарню, АТС "Укртелеком", Управління праці та соціального захисту населення, каналізаційну насосну станцію, станцію швидкої медичної допомоги, пенсійний фонд, міськвиконком, школу №7 та насосну станцію міськводоканалу. У разі необхідності може бути додатково залучено 17 електрогенераторів підрозділів Головного управління потужністю понад 10 кВт.

"Теплопостачання міста здійснюється в штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу (температура повітря в квартирах 20-25 градусів), водопостачання міста буде призупинено", - йдеться в повідомленні.

До аварійно-відновлювальних робіт залучено 144 людей і 37 одиниць техніки, зокрема від ДСНС - 69 осіб і 25 одиниць техніки.