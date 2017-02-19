Протестувальники намагаються поставити наметове містечко у центрі Києва

У центрі Києва на перетині вулиць Банкової та Інститутської проходить стихійний мітинг, учасники якого намагаються встановити намет.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", представники ОУН, низки націоналістичних рухів, а також учасники блокади залізничного сполучення з непідконтрольними територіями прийшли на вул. Банкову і озвучили низку вимог до влади, зокрема, про ухвалення закону про блокаду торгівлі з окупованими територіями.

Після цього протестувальники заявили про намір залишитися на цій вулиці до виконання всіх вимог і пообіцяли встановити наметове містечко.

Загалом учасників акції близько 300 осіб. Вони поводяться спокійно. Чимало з них тримають прапори різних рухів, у багатьох прикриті обличчя. В район проведення акції завезли звукопідсилювальну апаратуру, з гучномовців лунають патріотичні пісні.

Близько 17:00 частина протестувальників рушила колоною у бік Майдану Незалежності.

Порядок на місці подій забезпечує велика кількість правоохоронців.