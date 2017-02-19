У неділю бойовики 41 раз обстріляли позиції сил АТО

Станом на 18.00 неділі бойовики здійснили 41 обстріл позицій Збройних сил України, внаслідок обстрілу 1 військовослужбовець ЗСУ дістав поранень, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Крім того, повідомляється, що один військовослужбовець, який вчора вважався зниклим безвісти, загинув.

На маріупольському напрямку бойовики обстрілювали з мінометів Новотроїцьке, Лебединське та Зайцеве, з гранатометів і великокаліберних кулеметів – Гнутове, Павлопіль, Гранітне, Водяне, з озброєння БМП – Широкине, з протитанкових ракетних комплексів – Водяне.

На донецькому напрямку бойовики обстрілювали Троїцьке, Авдіївку, Зайцеве, Опитне, Луганське та Новгородське з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї.