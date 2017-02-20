Поліція звільнила всіх затриманих під час зіткнень у неділю

Всі особи, затримані поліцією під час зіткнень протестувальників з правоохоронцями у центрі Києва в неділю ввечері, відпущені з Деснянського райвідділу поліції.

"Комбата ОУН Миколу Коханівського звільнили! На вході до Деснянського РВВС його зустріли побратими. Слава Україні!", - написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат України від Радикальної партії Ігор Мосійчук.

Він також опублікував фото М.Коханівського та його прибічників на тлі будівлі райвідділу.

У коментарях до цього запису І. Мосійчук підтвердив звільнення решти затриманих.

Як повідомлялося, в результаті зіткнень у центрі Києва на Європейській площі в неділю ввечері, затримано п'ятеро осіб, серед яких лідер ОУН Микола Коханівський, серйозно постраждав поліцейський.