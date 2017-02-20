Визнання Росією "документів ОРДЛО" – це крок назад у припиненні війни на Донбасі

Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзаннієр засудив рішення президента РФ про визнання документів, що видаються бойовиками на окупованих територіях, і зазначив, що це рішення перешкоджатиме зміцненню перемир'я на Донбасі.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" Л. Дзеннієр зазначив, що цей указ президента РФ є кроком назад від і так дуже далекої мети зупинити війну на Донбасі.

Л. Дзаннієр також зазначив, що визнання таких "документів", "звичайно ж, фактично означає визнання тих, хто видає ці "документи".

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін підписав указ "Про визнання в Російській Федерації документів та реєстраційних знаків транспортних засобів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України".

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко вважає, що підписання президентом РФ Володимиром Путіним указу про визнання в РФ документів, виданих громадянам України на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, має метою створення фундаменту для замороженого конфлікту на Донбасі та дестабілізації ситуації в Україні.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що підписання президентом РФ Володимиром Путіним указу про визнання документів так званих "ДНР/ЛНР" - доказ російської окупації частини цієї території.

"Для мене це є черговим доказом і російської окупації, і порушення Росією міжнародного права", - сказав П. Порошенко за підсумками зустрічі з віце-президентом США Майком Пенсія.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що указ президента РФ Володимира Путіна про визнання окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) суперечить логіці Мінських угод.

"Це логіка свідомої ескалації, логіка, яка проходить через Авдіївку і це не лише логіка мілітарної ескалації - це логіка гуманітарної ескалації. І зараз цей указ, який фундаментально, я наголошую, абсолютно фундаментально суперечить самій логіці Мінських домовленостей і ми прекрасно розуміємо, чому це зроблено", - сказав П. Клімкін журналістам у суботу в Мюнхені.

Визнання РФ паспортів та інших документів т. з. "ДНР" і "ЛНР" суперечить цілям мінського процесу з врегулювання ситуації на сході України, заявляють у посольстві США в Україні.

"Російське визнання документів з сепаратистських республік викликає тривогу і не сумісно з узгодженими цілями Мінська", - повідомляється в мікроблозі американського посольства в соцмережі Twitter в неділю.