Бойовики за добу 62 рази обстріляли позиції сил АТО, один український військовослужбовець загинув

За минулу добу бойовики здійснили 62 обстріли позицій військовослужбовців Збройних сил України у зоні проведення Антитерористичної операції, у результаті обстрілу один військовослужбовець загинув, один – дістав поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали з мінометів Новотроїцьке, Лебединське, Гнутове і Зайцеве, з гранатометів і великокаліберних кулеметів – Гнутове, Павлопіль, Гранітне, Водяне, з озброєння БМП – Широкине, з протитанкових ракетних комплексів – Водяне. Авдіївку обстрілював снайпер бойовиків.

На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали Троїцьке, Авдіївку, Зайцеве, Опитне, Луганське, Кам'янку та Новгородське з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї.

На Луганському напрямку бойовики обстрілювали Валуйське з гранатометів і стрілецької зброї.