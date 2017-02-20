Оснащення трас України приладами автофіксації порушень ПДР вимагає мільйонних інвестицій, це зараз найважливіше

Необхідно опрацювати питання залучення інвестицій для оснащення українських доріг приладами фото - та відеофіксації, зазначає міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Що стосується приладів фіксації порушень ПДР. Ви маєте зрозуміти, що це вимагає мільярдних інвестицій. На заході це питання вирішується так: віддається на аутсорсинг, компанія вкладає мільярди, а потім каже "о'к, 20% ми будемо отримувати від штрафів". Я думаю, що це не дуже нам підходить", - сказав міністр в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами А. Авакова, МВС хоче отримати консультацію міжнародних експертів щодо формату залучення коштів на реалізацію цього проекту.

"Наприклад, я оголошу конкурс за посередництва світового банку або одного з інвестиційних банків "великої трійки" і ми приймемо рішення", - сказав міністр.

Водночас, глава МВС наголосив, що не вважає це питання найбільш актуальним у роботі відомства.

"Думаю, що зараз це не найважливіший момент. Хоча б тому, що за нашими експериментами з вже встановлених камер кількість порушень настільки неймовірна, що я не впевнений, що український громадянин розуміє, що його очікує", - пояснив А. Аваков.