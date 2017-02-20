У центрі Києва спокійно і малолюдно

У центрі Києва станом на 9.00 понеділка обстановка спокійна, на майдані Незалежності небагатолюдно.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", рух вул. Хрещатик повністю перекрито. На Алеї Героїв Небесної сотні, Інститутській, майдані Незалежності і Хрещатику мало людей. Судячи з усього, це не учасники акції, а городяни, що йдуть у своїх справах.

Крім того, в центрі і в урядовому кварталі спостерігається невелика кількість правоохоронців.

На місці вчорашніх сутичок протестувальників з поліцією нікого немає.

Обстановка в місті спокійна.

Основні заходи у зв'язку з третьою річницею пам'яті Героїв Небесної сотні, як очікується, почнуться о 10.00 з панахид на місцях розстрілів протестувальників і покладання квітів.

Напередодні активісти руху ОУН та представники штабу блокади торгівлі з окупантами" вийшли на акцію в центрі Києві, увечері відбулися зіткнення з поліцією. П'ятеро людей, зокрема й лідер ОУН Микола Коханівський, були затримані, а потім їх відпустили.

Активісти заявляли про намір продовжити акцію з вимогою припинити торгівлю з окремими районами Донецької і Луганської областей.