Бойовики знову зірвали відведення озброєнь на лінії розмежування, за ніч зафіксовано п'ять обстрілів

Передумов для відведення озброєнь і введення режиму припинення вогню на лінії розмежування немає, за ніч було зафіксовано 5 обстрілів, повідомив в ефірі "112.Україна" речник прес-центру штабу Антитерористичної операції Леонід Матюхін.

"Чесно кажучи, не бачу передумов. Щодо роведення в Станиці Луганській. По-моєму, кілька днів тому там бойовики відкривали вогонь. Наскільки мені відомо, за домовленостями має бути тиждень хоча б тихо", - сказав Л. Матюхін.

Раніше учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі досягли нової домовленості про відведення важкого озброєння до 20 лютого.

Як повідомлялося, за минулу добу бойовики здійснили 62 обстріли позицій військовослужбовців Збройних сил України у зоні проведення Антитерористичної операції, унаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, один – дістав поранення.