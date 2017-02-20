Ремонт ЛЕП під Авдіївкою з української сторони завершено, російська сторона перешкоджає ремонту з того боку

Ліквідацію проривів на ЛЕП поблизу Авдіївки з української сторони повністю завершено, вода до Авдіївки подається згідно з графіком, каналізаційна та каналізаційно-насосна станції працюють на електрогенераторах, коксохімічний завод забезпечує достатній рівень температури в тепломережі, повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Група електромонтажників, яка виходила сьогодні на ліквідацію поривів ЛЕП з нашої сторони, зі своєю роботою впоралися відмінно. Всі 5 ушкоджень відновлено. Зате групу монтажників з тієї сторони російська сторона не допустила до робіт, посилаючись на нібито обстріл наших військових. Але це абсолютний фейк – ЗСУ однозначно не стріляли, адже в районі були наші працівники",- написав П. Жебрівський на своїй сторінці в Facebook у неділю ввечері.

За даними П. Жебрівського, на тимчасово непідконтрольній території пошкоджено опору ЛЕП над Горлівською трасою.