Президент, прем'єр і секретар РНБО звернулися до українців з нагоди днів пам'яті Героїв Небесної сотні

Герої Небесної сотні віддали життя за свободу і незалежність України, за право українців стати рівноправними членами співтовариства вільних народів, за демократичні принципи, що гарантують людям повагу до їхньої гідності та можливість вільно жити і розвиватися, заявляє президент України Петро Порошенко.

"Самовідданість і жертовність лицарів Майдану пробудили патріотичний дух нашого народу і показали всім, що є цінності, дорожчі навіть за власне життя... Їх імена назавжди в когорті славних українських переможців. Вони будуть викарбувані на величному Меморіалі в столиці України. А головне - завжди залишатися в пам'яті народній", - йдеться у зверненні президента у зв'язку з Днем Героїв Небесної сотні.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман висловив глибоке співчуття рідним і близьким загиблих. "Вже не викликає сумніву, що події в столиці України, окупація Криму і війна на Донбасі, яка вже третій рік щодня забирає життя наших солдатів і громадян, – пов'язані. І першими в цьому нерівному протистоянні полягли наші Герої Небесної сотні", - йдеться в його зверненні.

"Ми завжди будемо пам'ятати тих, хто заплатив своїм життям за нашу свободу, за наше прагнення жити в країні, де панує справедливість, а людина – найвища цінність... В наших силах зробити так, щоб наших героїв ми вшановуємо добрими справами, які слугуватимуть наступним поколінням... У нас все вийде, і наші діти будуть жити у процвітаючій європейській країні", - заявив В. Гройсман.

Секретар РНБО Олександр Турчинов у своєму зверненні відзначає важливість того, щоб пам'яттю Героїв Небесної сотні "не прикривали політичну кон'юнктуру і екстремізм, так само як і бездіяльність, і зраду.

"Герої не вмирають, а вічно живуть в наших серцях і спонукають до боротьби наступні покоління патріотів, нагадуючи, якою ціною ми отримали свободу, нагадуючи про відповідальність за свою країну, про те, що право бути вільними людьми необхідно здобувати в боротьбі... Герої Небесної сотні віддали свої життя, щоб Україна жила і була незалежною, демократичною та європейською. Наш обов'язок - зробити все для цього! Пам'ятаємо всіх, хто віддав своє життя за Україну!", - заявив О. Турчинов.