Рада не готова прийняти закон про Службу фінрозслідувань, - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков переконаний, що Служба фінрозслідувань має акумулювати роботу всіх економічних підрозділів силових структур, перебуває в підпорядкуванні Кабінету Міністрів, але за координації МВС.

"Моя принципова позиція полягає в наступному: Служба фінансових розслідувань має об'єднати функції податкової міліції, яка зараз існує, управління "К" Служби безпеки і поліцейського департаменту захисту економіки", - сказав А. Аваков в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Глава МВС переконаний, що Служба не може перебувати в структурі Міністерства фінансів, оскільки вона повинна мати силовий блок.

"Це має бути окремий центральний орган виконавчої влади, бути не під поліцією і не називатися поліцією. Скажу так: Служба має бути під Кабміном, але під координацією Міністерства внутрішніх справ", - сказав А. Аваков.

За його словами, такий підхід до роботи Служби фінрозслідувань є в багатьох країнах світу.

"Питання не в тому, що я нібито планую перетягнути Службу під себе - я не хочу бути міністром вічно, це питання простої логіки", - запевнив глава МВС.

Водночас, він висловив сумніви в тому, що створення Служби фінрозслідувань на законодавчому рівні відбудеться найближчим часом. "Але щось мені здається, що наш парламент взагалі не готовий до прийняття таких документів", - сказав він.

Повний текст інтерв'ю з А. Аваковим буде опубліковано на головній сторінці сайта агентства "Інтерфакс-Україна".