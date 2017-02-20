Поліція Києва склала адмінпротоколи на шістьох затриманих під час зіткнень у неділю

Стосовно шістьох учасників акції, затриманих в неділю в центрі Києва під час зіткнень з поліцією, складено адміністративні протоколи, усіх їх відпустили. У результаті протистоянь постраждали шестеро осіб, повідомляє поліція Києва.

"Внаслідок подій на Європейській площі Києва на шістьох осіб склали адміністративні протоколи, чоловіків доправили до управління поліції, встановили їхні особистості і після оформлення всіх документів відпустили", - інформує прес-служба поліції в понеділок.

За інформацією главку, в результаті зіткнення на контрольно-пропускному пункті, встановленому біля Європейської площі, до територіального управління поліції доправили шістьох осіб, після встановлення їхніх особистостей правоохоронці склали адміністративні протоколи: на п'ятьох - за ст. 173 (дрібне хуліганство) і за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення, щодо шостого затриманого – за ст. 73 (дрібне хуліганство).

У поліції Києва також інформують, що до чергової частини міліції надійшло повідомлення про те, що шестеро людей звернулися до медиків у зв'язку з отриманими тілесними ушкодженнями. Всі матеріали зареєстровані і будуть направлені до органів прокуратури для прийняття рішення.