Порошенко присвоїв загиблому в АТО співакові Сліпаку звання Героя України

Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Героя України українському оперному співаку, волонтеру, учаснику Революції гідності і війни на Донбасі Василю Сліпаку посмертно, повідомляє в понеділок прес-служба глави держави.

В. Сліпак був солістом у Паризькій національній опері. Він був активним учасником Помаранчевої революції, з початком Революції гідності очолив волонтерський рух і координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України.

З червня 2015 року В. Сліпак перебував у зоні АТО на Донбасі. Спочатку надавав волонтерську допомогу, потім приєднався до 7-го батальйону ДУК "Правий сектор". 29 червня загинув від кулі снайпера поблизу селища Луганське Бахмутського району Донецької області.

До 19 років В. Сліпак пропрацював у французьких оперних театрах. Співав у паризьких "Гран-Опера", "Атеней", Опера Бастилія, оперних театрах міст Массі і Сен-Етьєн, а також в "Амфітеатрі 3000" Ліона.