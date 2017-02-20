Події

11:52 20.02.2017

Авдіївка з теплом і водою, поступово з'являється електроенергія

Станом на 10:00 понеділка теплопостачання в Авдіївці забезпечено в штатному режимі, вода подається за графіком з резервуара, поступово з'являється електроенергія, об'єкти соціально-побутової сфери забезпечені електроенергією від 9 генераторів Держслужби з НС (ДСНС).

"Станом на 10.00 20 лютого теплопостачання в Авдіївці здійснюється в штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу. Водопостачання в місті здійснюється у відповідності з графіком водопостачання з резерву. Для забезпечення подачі води на насосній станції притягнуто енергогенератор потужністю 600 кВт. Об'єкти соціальної інфраструктури, які не мають власних систем резервного постачання, забезпечені електроенергією від 9 генераторів потужністю 40-110 кВт", - повідомляється на сторінці Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у Facebook.

Крім того, у відомстві зазначили, що проведені ремонтні роботи на непідконтрольної Україні території для відновлення централізованого електропостачання. "В Авдіївці поступово з'являється світло, підключаються підстанції", - наголошується в повідомленні.

ВАЖЛИВЕ

Порошенко присвоїв загиблому в АТО співакові Сліпаку звання Героя України

ЛЕП під Авдіївкою відремонтовані – доповідь президенту Зубка

Ремонт ЛЕП під Авдіївкою з української сторони завершено, російська сторона перешкоджає ремонту з того боку

Бойовики знову зірвали відведення озброєнь на лінії розмежування, за ніч зафіксовано п'ять обстрілів

Визнання Росією "документів ОРДЛО" – це крок назад у припиненні війни на Донбасі

ОСТАННЄ

У центрі Києва тривають поминальні заходи, мітингів немає

Поліція Києва склала адмінпротоколи на шістьох затриманих під час зіткнень у неділю

Рада не готова прийняти закон про Службу фінрозслідувань, - Аваков

Президент, прем'єр і секретар РНБО звернулися до українців з нагоди днів пам'яті Героїв Небесної сотні

У центрі Києва спокійно і малолюдно

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА