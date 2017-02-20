Авдіївка з теплом і водою, поступово з'являється електроенергія

Станом на 10:00 понеділка теплопостачання в Авдіївці забезпечено в штатному режимі, вода подається за графіком з резервуара, поступово з'являється електроенергія, об'єкти соціально-побутової сфери забезпечені електроенергією від 9 генераторів Держслужби з НС (ДСНС).

"Станом на 10.00 20 лютого теплопостачання в Авдіївці здійснюється в штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу. Водопостачання в місті здійснюється у відповідності з графіком водопостачання з резерву. Для забезпечення подачі води на насосній станції притягнуто енергогенератор потужністю 600 кВт. Об'єкти соціальної інфраструктури, які не мають власних систем резервного постачання, забезпечені електроенергією від 9 генераторів потужністю 40-110 кВт", - повідомляється на сторінці Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у Facebook.

Крім того, у відомстві зазначили, що проведені ремонтні роботи на непідконтрольної Україні території для відновлення централізованого електропостачання. "В Авдіївці поступово з'являється світло, підключаються підстанції", - наголошується в повідомленні.