Гройсман закликає всіх зацікавлених обговорити питання "вугільної блокади"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликає всі зацікавлені сторони до професійного обговорення та спільної роботи над вирішенням ситуації в енергетиці і питання "вугільної блокади", уряд готовий сприяти цьому.

"Всі державні інституції і політичні сили, які мають відношення до цих питань, мають зробити це разом і спільно взяти на себе відповідальність за реалізацію конкретного плану дій як законодавчої, так і виконавчої площині. (...) Закликаю всіх, хто дійсно зацікавлений у вирішенні цього комплексу проблем, до професійного обговорення та спільної роботи. Уряд готовий стати майданчиком для такої роботи", - написав прем'єр на своїй сторінці в Facebook у понеділок.

В. Гройсман запевнив, що уряд докладає і докладатиме всіх зусиль, щоб мінімізувати наслідки кризової ситуації.

Він також згадав спільну заяву представників авторитетних громадських організацій, які сформулювали свою позицію щодо вирішення питань, пов'язаних з так званою "вугільної блокадою".

"Можу погоджуватися або не погоджуватися з конкретними оцінками і рекомендаціями, сформульованими в заяві, але не можу не погодитися з принциповою позицією - треба нам всім визначити чітку державну політику як у сфері енергетики, так і в питаннях окупованих територій. Лише тоді можна уникнути спекуляцій та зловживань у цій сфері", - вважає глава уряду.

У спільній заяві низки громадських організацій та аналітичних центрів про проблеми в енергетиці країни, розміщеному на сайті "Громадський простір", міститься звернення до уряду, президента та Верховної Ради з певними вимогами.

"Консолідувати сторони протистояння навколо спільного пошуку розв'язання принципової проблеми - гарантування енергетичної безпеки України. При цьому досягти такого консенсусу щодо короткострокових дій, який дозволив би уникнути аварійних відключень електроенергії і одночасно забезпечив вирішення проблем у сфері енергопостачання. Центром прийняття конкретних рішень має бути Кабінет Міністрів України", - йдеться в заяві.

Організації вважають, що неприйнятна діюча методика формування тарифів на оптово-ринкову ціну електроенергії, оскільки такий підхід несе значні корупційні ризики і не стимулює підприємства забезпечувати стабільну роботу енергосистеми.

"До прийняття остаточного рішення про переведення українських АЕС у маневрений режим роботи провести повноцінний аналіз та оцінку ризиків щодо технічних можливостей роботи енергоблоків у такому режимі. Створити умови для стабільного і конкурентного імпорту вугілля марки "А" з кількох країн-постачальників, а також передбачити відповідальність компаній - незалежно від форми власності - за забезпечення необхідних запасів вугілля", - пропонують автори звернення.

Вони також виступають за розробку і невідкладне ухвалення закону про критичну інфраструктуру та її захист.

"Рекомендуємо президенту, уряду, зокрема Міністерству закордонних справ і закордонним дипломатичним представництвам терміново консолідувати зусилля для співпраці із зарубіжними партнерами для захисту внутрішніх і зовнішніх інтересів України у сфері енергетичної безпеки. (...) Ми вважаємо, що уряду, президенту, представникам більшості слід покращити рівень комунікації з громадськістю", - також зазначається в заяві.