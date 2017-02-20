Події

12:50 20.02.2017

У Києві з участю президентського подружжя триває молебень у пам'ять героїв Небесної сотні

Президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною бере участь у молебні в День пам'яті Героїв Небесної сотні.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", в понеділок у Михайлівському Золотоверхому соборі в центрі Києва розпочався молебень в пам'ять загиблих героїв Небесної сотні.

У молитві також беруть участь прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, голова Адміністрації президента Ігор Райнин, віце-прем'єр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, а також міністр охорони здоров'я Уляна Супрун.

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