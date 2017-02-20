Імена п'яти наймолодших Героїв Небесної сотні будуть увічнені в іменних стипендії для молоді - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє про важливість того, щоб пам'ять Героїв Небесної сотні назавжди залишалася в серцях українців, і повідомив, що кілька днів тому була розпочата процедура розробки проекту меморіалу їхньої пам'яті, повідомляється на офіційному сайті глави держави.

"Просив би прем'єр-міністра і наш уряд підтримати ініціативу про заснування державних іменних стипендій на честь Героїв Небесної сотні кращим студентам, молодим науковцям та учням", - сказав П. Порошенко на зустрічі з сім'ями Героїв Небесної сотні, в якій також взяли участь прем'єр-міністр Володимир Гройсман, голова Верховної Ради Андрій Парубій, генеральний прокурор Юрій Луценко.

За словами президента, стипендії повинні бути імені п'яти наймолодших за віком загиблих учасників Революції гідності - Устима Голоднюка, Назара Войтовича, Юрія Поправки, Романа Гурика і Дмитра Максимова. "Вважаю доречним встановлення таких стипендій у вищих навчальних закладах, де вони мріяли вчитися", - зазначив П. Порошенко.

Президент також зазначив, що "для того, щоб побудувати країну, про яку мріяли Герої Небесної сотні, необхідний внутрішній мир і тверда підтримка світу в боротьбі з зовнішньою агресією".