Активісти з прапорами "Єдиної спілки патріотів України" проводять марш у центрі Києва
У центрі Києва відбувся марш під прапорами громадської організації "Єдиний союз патріотів України".
Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", в понеділок близько полудня на Хрещатику була сформована колона з близько 500 осіб, під патріотичну музику з прапорами цього об'єднання люди висунулися в бік Майдану, після чого Алеєю Героїв Небесної сотні попрямували до Адміністрації президента, у бік вулиці Банкової.
Серед активістів періодично звучать гасла "Слава Україні - героям Слава!", "Слава нації – смерть ворогам!".
Акцію охороняє велика кількість правоохоронців.
Водночас у центрі столиці тривають заходи у зв'язку з днем пам'яті Героїв Небесної сотні. У місцях розстрілу протестувальників тривають панахиди, люди продовжують приносити квіти.
Загалом обстановка в центрі столиці спокійна.