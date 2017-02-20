В Одеській області в одноповерховому будинку стався вибух, загинули дві людини

Вибух, імовірно, побутового газу і подальша пожежа сталася в одноповерховому житловому будинку у Лиманському районі в садовому товаристві Степове, на місці пожежі виявлено тіла двох загиблих, повідомляє ГУ Держслужби України в Одеській області.

У повідомленні зазначено, що вибух і пожежа сталися після 22. 00 в понеділок. Пожежно-рятувальні підрозділи встановили, що внаслідок вибуху сталося руйнування покрівлі та основної стіни будинку, пожежа поширилася на площу 100 кв. м.

Пожежу локалізовано та ліквідовано. За попередньою інформацією, отриманою від сусідів, під завалами можуть перебувати дві людини. Під час розбору завалів і пошуково-рятувальних робіт виявлено одного загиблого, пізніше рятувальники виявили ще одного загиблого.