Події

13:50 20.02.2017

В Одеській області в одноповерховому будинку стався вибух, загинули дві людини

Вибух, імовірно, побутового газу і подальша пожежа сталася в одноповерховому житловому будинку у Лиманському районі в садовому товаристві Степове, на місці пожежі виявлено тіла двох загиблих, повідомляє ГУ Держслужби України в Одеській області.

У повідомленні зазначено, що вибух і пожежа сталися після 22. 00 в понеділок. Пожежно-рятувальні підрозділи встановили, що внаслідок вибуху сталося руйнування покрівлі та основної стіни будинку, пожежа поширилася на площу 100 кв. м.

Пожежу локалізовано та ліквідовано. За попередньою інформацією, отриманою від сусідів, під завалами можуть перебувати дві людини. Під час розбору завалів і пошуково-рятувальних робіт виявлено одного загиблого, пізніше рятувальники виявили ще одного загиблого.

ВАЖЛИВЕ

У зоні АТО з початку доби зафіксовано 15 обстрілів, усі не з важкого озброєння – спікер Міноборони України

"Енергоатом" у суботу виробив рекордні для компанії обсяги електроенергії

Авдіївка з теплом і водою, поступово з'являється електроенергія

Порошенко присвоїв загиблому в АТО співакові Сліпаку звання Героя України

ЛЕП під Авдіївкою відремонтовані – доповідь президенту Зубка

ОСТАННЄ

У Києві у 28 раз відбудеться фестиваль спортивного танцю

АКХЗ знову підключений до електроенергії за одним вводом ЛЕП - гендиректор

Ляшко пропонує на закритому засіданні Ради розглянути ситуацію в енергетиці

Частка АЕС в енергобалансі України у вихідні зросла до 62%

Активісти з прапорами "Єдиної спілки патріотів України" проводять марш у центрі Києва

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА