АКХЗ знову підключений до електроенергії за одним вводом ЛЕП - гендиректор

Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ, Донецька обл.), найбільше в Європі коксохімічне підприємство, що входить до групи "Метінвест", знову підключений до електроенергії за одним підєднувальним введенням ЛЕП.

"Один ввод відновлено. Лише один з чотирьох", - написав генеральний директор підприємства Муса Магомедов в Facebook у понеділок.

Раніше гендиректор зазначав, що "один ввод на місто, завод і ДФС з чотирьох в умовах перманентних бойових дій - катастрофічно мало".

Як повідомлялося, в районі Авдіївки тривають артилерійські обстріли бойовиками. Зокрема, 18 лютого було пошкоджено лінію електропередач.

АКХЗ - найбільше в Європі коксохімічне підприємство. Випускає 31 вид продукції, основним з яких є кокс для металургії. Продукція постачається як на українські підприємства, так і закордонним компаніям. На частку АКХЗ припадає 23% українського ринку валового коксу.

З початку ведення бойових дій АКХЗ зупинявся 13 разів. Підприємство неодноразово зазнавало масованого обстрілу.

АКХЗ входить до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ЗАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).

ТОВ "Метінвест Холдинг" – управляюча компанія групи "Метінвест".