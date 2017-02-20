У Києві у 28 раз відбудеться фестиваль спортивного танцю

Танцювальний турнір «Парад надій» збирає більше тисячі спортсменів та «застигне» під час #MannequinChallenge у виконанні віденського вальсу

25 та 26 лютого 2017 року у столичному виставковому центрі «Київекспоплаза» пройдуть XXVIІІ Міжнародні традиційні змагання зі спортивного танцю «ПАРАД НАДІЙ – 2017» та змагання за кубок «Фокстроту». Організатори турніру - Дитячо-юнацький спортивно-танцювальний Центр «Спорт-Данс» («Школа танців Федорчук») збирають спортсменів з бально-спортивного танцю з усіх регіонів України та закордону - Німеччини, Грузії, Білорусії, Молдови, Румунії, Польщі тощо.

Оцінювати виступи спортсменів у вікових категоріях «Сеньйори» «Дорослі», «Молодь», «Юніори», «Ювенали» в латиноамериканській та європейській програмах будуть півсотні зірок світового паркету.

Родзинкою вечірнього змагання 25 лютого стане виступ юних спортсменів у категорії «бейбі» та церемонія їх нагородження. А окрасою – показовий виступ професіоналів, призерів Чемпіонату України, фіналістів міжнародних змагань серед професіоналів в стандартній програмі Олександра і Катерини Мулляр та призерів Чемпіонату Світу з латиноамеріканського секвею Максима Рижикова та Олени Дибань.

Цьогоріч організатори також планують провести на паркеті «Параду» флешмоб «Манекен челендж» (англ. Mannequin Challenge, mannequin - манекен, challenge - виклик), що розпочався наприкінці минулого року за кордоном та був переданий «Параду Надій» спортсменами Китаю. Флешмоб відбудеться одразу після церемонії відкриття вечірнього відділення 25 лютого під час виконання віденьского вальсу.

Знімати флешмоб за допомогою квадрокоптера буде наш партнер - компанія “Fly Technology”. Відео буде викладено на сторінці «Параду надій» у фейсбук - https://www.facebook.com/ParadNadejd/, де усі зможуть подивитися, яким інноваційним був «Парад Надій-2017».

Генеральним партнером змагань виступила Група компаній «ФОКСТРОТ», що вже 15 років підтримує змагання. Свій внесок у розвиток спортивного танцю вніс унікальний турнір на кубок «Фокстроту», що заснувала торговельна мережа «Фокстрот». За майстерність спортсмени отримають подяки від партнеру точного часу – торгової мережі «Секунда» та танцювального магазину «Dance me».

- XXVIII «Парад Надій» є життєстверджуючим святом для всіх, бо, проводжаючи зиму, ми вітаємо весну, а з нею - сподівання на кращі часи, коли змагання проводитимемо не всупереч економічним обставинам, а тому, що любимо цей вид спорту, - запрошує на дводенне свято грації та спорту організатор «Параду», заслужений тренер України, Голова колегії суддів Асоціації спортивного танцю України Валентина ФЕДОРЧУК.

Висвітлювати перебіг змагань будуть інформаційні партнери - тижневик «Дзеркало тижня. Україна», всеукраїнська газета «День», портал «Обозреватель» та інформаційне агентство «Інтерфакс. Україна»