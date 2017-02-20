Єврокомісія додатково виділила EUR18 млн для гумдопомоги постраждалим жителям Донбасу

Європейська Комісія виділила EUR18 млн додаткової невідкладної допомоги потерпілим унаслідок збройного конфлікту на сході України, повідомив єврокомісар із питань гуманітарної допомоги та кризового управління Христос Стиліанідіс.

"Нещодавня ескалація насильства на сході України та її вплив на цивільне населення викликає серйозне занепокоєння. Сьогодні у Бахмуті я хочу сказати українському народу: ви не самотні. Усім нужденним цивільним особам має бути надано допомогу по обидва боки лінії зіткнення", - наводить слова Х.Стиліанідіса прес-служба Єврокомісії в понеділок.

Крім того, повідомляється, що підтримка з боку ЄС надходитиме через партнерські гуманітарні організації, які надають гуманітарну допомогу найбільш незахищеним і найбільш постраждалим від конфлікту людям на сході України.

Зокрема, кошти буде виділено на покриття витрат на надання невідкладної медичної допомоги, надання тимчасового житла, води, а також на санітарні потреби.

За інформацією Єврокомісії, від початку кризи у квітні 2014 року Євросоюз та його держави-члени ЄС надали EUR399 млн гуманітарної допомоги.