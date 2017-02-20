Суд дозволив прокуратурі доступ до інформації з мобільних телефонів депутата Новинського

У рамках розслідування кримінального провадження про незаконне позбавлення волі особистого помічника нині покійного предстоятеля Української православної церкви (Московського патріархату) Володимира (Сабодана) митрополита Олександра (Драбинка) Печерський райсуд Києва дозволив Генеральній прокуратурі України доступ до інформації з мобільних телефонів народного депутата Вадима Новинського (фракція "Опозиційний блок").

Відповідне рішення значиться в Єдиному реєстрі судових рішень. Таким чином, задоволено відповідне клопотання слідчого Генеральної прокуратури.

"Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генпрокуратури та членам слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів... які перебувають у володінні та зберігаються в оператора мобільного... і надати згоду на вилучення відомостей", - йдеться в рішенні суду.

Виходячи з судового рішення, доступ надано до інформації з вхідних і вихідних дзвінків у період із червня 2013 року по липень 2014 року.

У рішенні суду не зазначене прізвище В.Новинського, за інформацією ЗМІ, йдеться саме про нього.

Як повідомлялося, Генпрокуратура України підозрює В.Новинського в пособництві незаконному позбавленню волі митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинка) УПЦ (МП), організованому злочинним угрупованням у складі екс-президента Віктора Януковича, екс-глави МВС Віталія Захарченка та колишнього начальника київської міліції Валерія Коряка, а також у сприянні в перевищенні влади або службовими повноваженнями співробітником правоохоронного органу.

У грудні 2016 року ВР задовольнила подання генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності В.Новинського. Таким чином, парламент частково зняв недоторканність із депутата, підтримавши подання генпрокурора, дозволивши притягнути його до кримінальної відповідальності. Проте правоохоронці не зможуть затримати В.Новинського, до нього також не зможе бути застосовано запобіжний захід у вигляді арешту, оскільки на це має бути відповідний дозвіл Верховної Ради.

15 лютого 2017 року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура найближчим часом повідомить про підозру народному депутату В.Новинському і справу буде передано до суду: "Щодо Новинського - ми отримали один дуже важливий факт спроб отруєння блаженнішого Володимира, розслідували цю справу, це дещо затягнуло загальний хід справи. Найближчим часом ми плануємо пред'явити підозру пану Новинському і найближчим часом передати до суду. Думаю, що йдеться про кілька місяців (судового розгляду - ІФ)".