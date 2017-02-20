"Автодороги України" попереджають про лавинну небезпеку на Закарпатті

З огляду на очікувані найближчими днями сильні снігопади у високогір'ї Закарпатської області буде введено третій рівень лавинної небезпеки.

Як повідомила прес-служба ДАК "Автомобільні дороги України", 20-23 лютого також внаслідок очікуваної відлиги та руйнування льодових явищ на притоках Дністра у Львівській області може виникнути загроза формування заторів льоду (посилення наявних) із різким підвищенням рівня води. При цьому можливе часткове затоплення заплав, сільгоспугідь, окремих частин населених пунктів, господарських об'єктів у Турківському, Дрогобицькому районах області.

На решті території України - хмарно з проясненнями. Вночі та вранці в східній частині місцями туман. На дорогах, окрім півдня, місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, уночі в західних, удень у більшості областей місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1º тепла до 4º морозу, вдень 0-5º тепла, на крайньому заході країни та півдні Одеської області - до 8º тепла.

Крім того, 22-23 лютого буде хмарно, невеликий мокрий сніг і дощ.

23 лютого вночі в західних і північних, вдень у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях помірні опади, в Карпатах уночі сильний, удень помірний мокрий сніг та дощ. На дорогах, окрім півдня, місцями ожеледиця. Вітер західний і південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, на Прикарпатті місцями 25 м/с, у високогір'ї Карпат 25-30 м/сек.

ДАК "Автомобільні дороги України" закликає водіїв до уважності та обережності на дорогах, дотримання правил безпеки.