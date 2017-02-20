Споживча довіра українців у 2016 р. залишалася стабільною

Індекс споживчої довіри Nielsen в Україні в четвертому кварталі 2016 року піднявся на 2 пункти - до рівня в 52 пункти, показавши відносну стабільність минулого року, свідчать результати дослідження глобальної споживчої довіри Nielsen (The Nielsen Global Consumer Confidence and Spending Intentions Survey).

"Ми називаємо цей український феномен - "стабільність у кризі". Споживачі звикли, пристосувалися і надалі пристосовуються до умов, які диктує їм споживчий ринок та економіка країни в цілому... Така споживча "стабільність" оманлива і похитнеться під час чергового потрясіння, будуть це ціни в магазині чи ескалація конфлікту на сході країни", - прокоментувала результати дослідження генеральний директор Nielsen в Україні та Білорусі Тетяна Безсмертна, слова якої наведено в тексті.

Вона наголосила, що, за даними Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАНУ, за межею прожиткового мінімуму в країні живе 58,3% населення.

Згідно з прес-релізом компанії, 26% українців оцінюють свій фінансовий стан негативно (+4 п.п. порівняно з попереднім кварталом). За іншими двома показниками, на основі яких розраховується індекс, простежується незначне поліпшення: 40% опитаних не бачать перспектив у роботі (-3 п.п.) і 45% стверджують, що нині несприятливий час для покупок (-1 п. п).

За результатами дослідження, 33% українців стверджують, що у них не залишається вільних коштів після купівлі найнеобхіднішого (+3 п.п.). Тих, хто заявляє, що витрачає кошти, які залишилися, стало менше за всіма статтями витрат. Цей тренд зберігся з минулого кварталу.

Як засвідчило дослідження, найбільше українців турбують тарифи на комунальні послуги (36% опитаних). Далі в списку побоювань - війна (33%), ціни на продукти харчування (23%) та економіка (22%). Проблема здоров'я посідає п'яте місце в рейтингу.

Загалом глобальний Індекс споживчої довіри зріс у четвертому кварталі на 2 пункти - до 101. Як зазначено, показник споживчої довіри в Європі порівняно з ІІІ кварталом зріс у 16 країнах, знизився в 14 та залишився на тому самому рівні в чотирьох країнах.

Дослідження глобальної споживчої довіри Nielsen проводилося з 31 жовтня по 18 листопада 2016 року. Загалом було опитано понад 30 тис. споживачів із 63 країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Європи, Латинської Америки, Близького Сходу, Африки та Північної Америки.

The Nielsen Company - один із провідних у світі гравців ринку маркетингових досліджень. Компанію було засновано в 1923 році в Чикаго, нині працює у 106 країнах світу. В Україні Nielsen присутній з 1995 року, на сьогодні в компанії працює понад 500 людей.