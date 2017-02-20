Події

18:08 20.02.2017

Визнання Росією документів ОРДЛО не відповідає духу Мінських угод

Визнання Росією документів, виданих владою деяких районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), не відповідає духу Мінських угод, заявили в Міністерстві закордонних справ Франції.

"Франція розглянула указ президента Російської Федерації про визнання офіційних документів, виданих фактичною владою деяких районів Донецької та Луганської областей. Франція шкодує про це рішення, яке не відповідає духу Мінських угод", - йдеться в повідомленні МЗС Франції, оприлюдненому на офіційному сайті відомства в понеділок.

Париж закликає російську владу зосередити свої зусилля та використовувати свій вплив на лідерів сепаратистів, щоб Мінські угоди були реалізовані невідкладно, оскільки це єдиний спосіб добитися сталого миру на сході України.

У свою чергу МЗС Росії заявило: "Російська Федерація виходить насамперед із міркувань гуманності. Указ повністю відповідає міжнародному праву, яке не забороняє визнання основних документів, необхідних для реалізації прав і свобод громадян, виданих владою, яка не має міжнародного визнання".

"Це підтверджується міжнародною практикою та рішеннями міжнародних судових органів, зокрема Міжнародного суду ООН та Європейського суду з прав людини. Запроваджувані указом заходи мають тимчасовий характер, розраховані на період до політичного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України на підставі Мінських угод", - йдеться в коментарі, розміщеному на сайті російського дипломатичного відомства.

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