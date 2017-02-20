Події

18:36 20.02.2017

Бойовики здійснили 40 обстрілів позицій ЗСУ від початку дня

Станом на 18:00 понеділка, 20 лютого, бойовики здійснили 40 обстрілів позицій Збройних сил України на Донбасі, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Загалом зафіксовано 40 обстрілів. Втрат серед наших військових немає", - йдеться у зведенні, оприлюдненому на сторінці прес-центру штабу АТО в соцмережі Facebook у понеділок увечері.

Так, на маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї окупанти обстрілювали Гнутове, Старогнатівку, Водяне, Широкине. По Водяному, Широкиному, Новотроїцькому та Гнутовому вели вогонь снайпери.

На донецькому напрямку - з мінометів калібру 82 міліметри - по Авдіївці, Луганському, Зайцевому та Троїцькому. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї окупанти обстрілювали Авдіївку, Кам'янку, Луганське, Зайцеве та Жовте. По Опитному неодноразово вели вогонь БМП противника. По Авдіївці - снайпери.

"На луганському напрямку - з протитанкових ракетних комплексів російсько-окупаційні війська обстріляли Новоолександрівку, а з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї та протитанкових ракетних комплексів - Новозванівку", - йдеться в повідомленні.

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