Помер постпред РФ при ООН Чуркін

Міністерство закордонних справ Росії з глибоким сумом повідомляє, що 20 лютого, за день до свого 65-річчя, в Нью-Йорку раптово помер постійний представник Російської Федерації при Організації Об’єднаних Націй Віталій Чуркін.

"Видатний російський дипломат пішов із життя на робочому посту. Висловлюємо рідним і близьким Віталія Івановича Чуркіна глибоке співчуття", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.

В.Чуркін народився 1952 року. В 1974 році закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин. З 8 квітня 2006 року - постійний представник РФ при ООН та представник РФ у Раді безпеки ООН.