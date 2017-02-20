Події

20:10 20.02.2017

Підприємства "Укроборонпрому" не торгують із РФ з 2014 року - заява

Підприємства, що входять до складу державного концерну "Укроборонпром", не продають своєї продукції Російській Федерації із середини 2014 року, заявляють у концерні.

"Ми не ведемо торгівлю з країною-агресором, як це передбачено розпорядженням Кабміну від 2014 року. Концерн контролює, щоб жодна гайка не потрапила до ворога. Не виключено, що інші оборонні заводи, які не входять до складу "Укроборонпрому", продовжують співпрацювати з Росією в обхід законодавства України. Однак наші підприємства суворо дотримуються нормативних актів держави", - наголосили в концерні в понеділок увечері.

Як додали в "Укроборонпромі", із середини 2014 року концерн не лише зупинив будь-яку торгівлю з країною-агресором, а й активно запустив програму заміщення російських комплектуючих.

"Наш вектор чіткий і зрозумілий: відмова від російських деталей та їх заміщення вітчизняними. Кооперація з підприємствами майже в кожній області допомагає впоратися з цим завданням. А оцінку тим заводам, які поступаються інтересами держави і продовжують співпрацювати з ворогом, дадуть спецслужби", - сказали в держконцерні.

ВАЖЛИВЕ

Помер постпред РФ при ООН Чуркін

Міноборони прийняло методичні рекомендації щодо перевірки факту подання декларацій службовими особами

"Автодороги України" попереджають про лавинну небезпеку на Закарпатті

Суд дозволив прокуратурі доступ до інформації з мобільних телефонів депутата Новинського

У зоні АТО з початку доби зафіксовано 15 обстрілів, усі не з важкого озброєння – спікер Міноборони України

ОСТАННЄ

ВР цього тижня має врегулювати питання існування податкової міліції

Вугілля в Києві вистачить до кінця опалювального сезону

Бойовики здійснили 40 обстрілів позицій ЗСУ від початку дня

Ощадбанк знижує ставки за депозитами фізичних осіб

Визнання Росією документів ОРДЛО не відповідає духу Мінських угод

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА