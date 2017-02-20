Підприємства "Укроборонпрому" не торгують із РФ з 2014 року - заява

Підприємства, що входять до складу державного концерну "Укроборонпром", не продають своєї продукції Російській Федерації із середини 2014 року, заявляють у концерні.

"Ми не ведемо торгівлю з країною-агресором, як це передбачено розпорядженням Кабміну від 2014 року. Концерн контролює, щоб жодна гайка не потрапила до ворога. Не виключено, що інші оборонні заводи, які не входять до складу "Укроборонпрому", продовжують співпрацювати з Росією в обхід законодавства України. Однак наші підприємства суворо дотримуються нормативних актів держави", - наголосили в концерні в понеділок увечері.

Як додали в "Укроборонпромі", із середини 2014 року концерн не лише зупинив будь-яку торгівлю з країною-агресором, а й активно запустив програму заміщення російських комплектуючих.

"Наш вектор чіткий і зрозумілий: відмова від російських деталей та їх заміщення вітчизняними. Кооперація з підприємствами майже в кожній області допомагає впоратися з цим завданням. А оцінку тим заводам, які поступаються інтересами держави і продовжують співпрацювати з ворогом, дадуть спецслужби", - сказали в держконцерні.