Події

20:42 20.02.2017

ВР цього тижня має врегулювати питання існування податкової міліції

Голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики, народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Ніна Южаніна звернула увагу лідерів фракцій на необхідність законодавчого врегулювання питання існування податкової міліції.

"Ми не можемо ховатися від проблеми щодо існування податкової міліції, яка виникла з ухваленням закону №5368 "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні)". Я звернулася до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням надати позицію уряду з цього питання. Вважаю, що це вже не питання податкової політики - це питання функціонування державних структур, які мають певні функції, і без правонаступництва вони не можуть бути ліквідовані", - заявила парламентар у понеділок, повідомляє прес-служба партії "Блоку Петра Порошенка".

Голова комітету наголосила, що за результатами консультацій із головами комітетів, які опікуються питаннями правоохоронної діяльності, народні депутати домовилися, що податкова міліція не може бути ліквідована без передачі певних функцій правонаступнику.

"Я запрошую міністра фінансів Олександра Данилюка на засідання комітету з питань податкової та митної політики в середу, 22 лютого, для того, щоб він представив нам концепцію створення нового органу з боротьби з фінансовими злочинами, доповів, як відбувається імплементація тих норм, які ми прийняли, тому що, як ми бачимо, суспільство не задоволене саме реформуванням податкової системи. Настав час розробки справді нової концепції реформування податкової системи, яка буде пов'язана з економічною політикою держави, а не просто виправить окремі недоліки", - сказала Н.Южаніна.

Вона також запропонувала лідерам фракцій і головам комітетів розглянути 21 лютого зміни до Податкового кодексу України (реєстраційний номер 0940).

"У цьому законопроекті велика увага приділена особливостям оподаткування платників податків у зоні АТО. Це надзвичайно нагальне питання. Тому, як голова комітету, я прошу включити законопроект 0940 до порядку денного пленарного засідання 23 лютого", - заявила парламентар.

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