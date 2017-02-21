Бойовики за минулу добу 74 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook у вівторок уранці.

"Двоє наших військових поранені, сім - травмовані", - йдеться в повідомленні.

На маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 мм бойовики обстріляли Новотроїцьке. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Чермалик, Талаківку, Гнутове, Старогнатівку, Водяне, Широкине. По Водяному, Павлополю, Широкиному, Новотроїцькому і Гнутовому вели вогонь снайпери.

На донецькому напрямку - з мінометів калібру 120 і 82 мм противник обстріляв Новолуганське, Авдіївку, Луганське, Зайцеве та Троїцьке. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Авдіївку, Піски, Новоселівку, Верхньоторецьке, Кам'янку, Луганське, Зайцеве та Жовте. По Опитному та Луганському неодноразово вели вогонь БМП противника. По Авдіївці - снайпери.

На луганському напрямку - з протитанкових ракетних комплексів російсько-окупаційні війська обстріляли Новоолександрівку, а з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї та протитанкових ракетних комплексів - Новозванівку. Снайпери - Станицю Луганську та Жовте.