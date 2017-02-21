Електропостачання Авдіївки повністю відновлено

Електропостачання Авдіївки в понеділок, 20 лютого, було повністю відновлено, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у вівторок уранці.

У відомстві також інформують, що теплопостачання та водопостачання міста здійснюється в штатному режимі.

Як повідомлялося, 18 лютого внаслідок бойових дій відбулося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ поблизу м. Авдіївки, що призвело до припинення електропостачання міста, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції.