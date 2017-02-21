Події

09:41 21.02.2017

Електропостачання Авдіївки повністю відновлено

Електропостачання Авдіївки в понеділок, 20 лютого, було повністю відновлено, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у вівторок уранці.

У відомстві також інформують, що теплопостачання та водопостачання міста здійснюється в штатному режимі.

Як повідомлялося, 18 лютого внаслідок бойових дій відбулося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ поблизу м. Авдіївки, що призвело до припинення електропостачання міста, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції.

ВАЖЛИВЕ

МХП продав кримські активи

Близько 10 тис. українців загинули і 23 тис. поранені від початку російської агресії в 2014 році

Бойовики за минулу добу 74 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі

Підприємства "Укроборонпрому" не торгують із РФ з 2014 року

Помер постпред РФ при ООН Чуркін

ОСТАННЄ

У Києві вдень сильні пориви вітру, мокрий сніг і дощ, попереджають у КМДА

Обвинувальний акт у справі про держзраду Януковича передадуть до суду 14 березня

Конкурсна комісія обрала переможцем на посаду директора "Кримського дому" режисера Сеїтаблаєва

Усі заходи в Києві завершилися і пройшли спокійно - поліція

ВР цього тижня має врегулювати питання існування податкової міліції

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА