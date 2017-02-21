Події

09:44 21.02.2017

Конкурсна комісія обрала переможцем на посаду директора "Кримського дому" режисера Сеїтаблаєва

Конкурсна комісія обрала переможцем конкурсного відбору на посаду директора державного підприємства "Кримський дім" режисера Ахтема Сеїтаблаєва.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства культури, конкурсна комісія, керуючись нормами закону "Про культуру", Положенням про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на посаду керівника державного закладу культури прийняла рішення визначити Ахтема Сеїтаблаєва переможцем конкурсного відбору на посаду директора "Кримського дому".

ДП "Кримський дім" - підприємство у сфері управління Мінкультури, яке було створено з метою забезпечення прав громадян України, зокрема корінних народів на тимчасово окупованій території.

А.Сеїтаблаєв є режисером фільму про депортацію кримських татар у 1944 році "Хайтарма", а нині знімає фільм "Кіборги" про українських військових у зоні проведення антитерористичної операції.

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