Близько 10 тис. українців загинули і 23 тис. поранені від початку російської агресії в 2014 році

Із 20 лютого 2014 року, початку збройної агресії Російської Федерації проти України, український народ втратив понад 9800 людей, близько 23 тис. були поранені, заявляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Відомство зазначає, що майже 1,8 млн людей стали вимушеними переселенцями. "Державою-агресором захоплено 7,2% території України, де в окупації та нескінченному терорі живуть мільйони громадян України. Непідконтрольною уряду України залишається ділянка російсько-українського державного кордону протяжністю 409,7 км, через яку Росія постійно направляє на територію України нових найманців, зброю та амуніцію", - йдеться в повідомленні.

МЗС наголошує, що в окупованому Криму, закритому для будь-яких форм міжнародного контролю та моніторингу, системно порушуються фундаментальні права людини, "від чого страждають, у першу чергу, українські активісти і корінний народ Криму - кримські татари".

"Росія продовжує розпалювати конфлікт на Донбасі, надсилає на неконтрольовану урядом України територію регулярні війська та найманців, надає бойовикам і терористам сучасні озброєння та військову техніку", - йдеться в повідомленні.