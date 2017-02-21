Обвинувальний акт у справі про держзраду Януковича передадуть до суду 14 березня

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що обвинувальний акт у справі про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича буде передано до суду 14 березня.

"14 березня обвинувальний акт щодо держзради Януковича буде передано до суду для розгляду по суті", - заявив А.Матіос в ефірі телеканалу "112 Україна" в понеділок увечері.

Він також повідомив, що Військова прокуратура збирає докази стосовно 500 нинішніх та екс-чиновників, які сприяли злочинній організації В.Януковича.

"Кількість людей, які сприяли злочинній організації Януковича... приблизно не менше ніж 500 осіб, які перебувають в Україні, екс та діючі чиновники", - сказав А.Матіос.