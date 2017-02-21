У Києві вдень сильні пориви вітру, мокрий сніг і дощ, попереджають у КМДА

У вівторок, 21 лютого, в Києві хмарно з проясненнями, вдень мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.

Удень у столиці температура буде - 2-4° тепла. Очікується південно-західний вітер, 7-12 м/с, іноді пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, у зв'язку з чим управління з питань НС департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА нагадує основні правила поведінки у разі посилення вітру.

Зокрема, жителям Києва радять щільно закрити всі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. Якщо сильний вітер застав на вулиці, то в КМДА рекомендують триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев. У разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчій будівлі або природному укритті, а також уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, і не паркувати поряд з ними автотранспорт.

"Також закликаємо водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста. Пішоходам рекомендується рухатися на тротуарах з обережністю, переходити дорогу лише у встановлених для цього місцях і бути обачливими", - додали в міськадміністрації.