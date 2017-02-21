Події

11:23 21.02.2017

Поранений в Авдіївці працівник ДСНС помер у лікарні

Працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), поранений під час ворожого обстрілу м. Авдіївки Донецької області на початку лютого, помер у лікарні ім. Мечникова в м. Дніпрі, повідомив глава ДСНС Микола Чечоткін.

"Щойно отримав надзвичайно сумну звістку - помер у лікарні ім. Мечникова в Дніпрі наш герой, Дмитро Тритейкін, який під час обстрілу Авдіївки отримав важке поранення в живіт. Лікарі робили все можливе і неможливе, щоб він вижив. Але не все в цьому житті залежить від лікарів. Царство небесне і вічна пам'ять", - написав М.Чечоткін на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

Як повідомлялося, 2 лютого 2017 року внаслідок обстрілу Авдіївки дістав поранення в живіт начальник 15-ДПРЗ ГУ ДСНС у Донецькій області підполковник служби цивільного захисту Дмитро Тритейкін, крім того, водій аварійно-рятувального загону Сергій Горбань загинув.

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