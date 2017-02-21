Суд у Відні розпочав розгляд апеляції прокуратури на відмову в екстрадиції Фірташа до США

Вищий земельний суд Відня у вівторок розпочав розгляд апеляції австрійської прокуратури на рішення Земельного суду Відня від 30 квітня 2015 року про відмову в екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США за запитом американської влади.

Як повідомив суддя, відкриваючи засідання, після короткого введення в курс справи спочатку буде заслухано позицію Верховної прокуратури, після чого слово буде надано захисту, також Д.Фірташ матиме змогу виступити.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", розрахована на 50 місць зала переповнена. При вході до неї була невелика тиснява. Окрім українських ЗМІ, є велика кількість австрійських та інших зарубіжних медіа.

Аргументуючи апеляцію, представник прокуратури наполягає, що обвинувачений володів інформацією про те, що можливий індійський контракт, в якому влада США вбачає корупцію, зачіпав інтереси американських фірм.

Прокуратура надалі стверджує, що ці дії потрапляють під юрисдикцію в Австрії та в США.

На думку представника прокуратури, політичного підґрунтя у справі Д.Фірташа, на якому успішно будувався захист під час розгляду справи в першій інстанції, немає.

Згідно з австрійським законодавством, ведення фото- та відеозйомки, а також трансляція під час засідання суду заборонені.

Як повідомлялося, вердикт суду очікується вже у вівторок.