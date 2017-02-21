Події

11:26 21.02.2017

Суд у Відні розпочав розгляд апеляції прокуратури на відмову в екстрадиції Фірташа до США

Вищий земельний суд Відня у вівторок розпочав розгляд апеляції австрійської прокуратури на рішення Земельного суду Відня від 30 квітня 2015 року про відмову в екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США за запитом американської влади.

Як повідомив суддя, відкриваючи засідання, після короткого введення в курс справи спочатку буде заслухано позицію Верховної прокуратури, після чого слово буде надано захисту, також Д.Фірташ матиме змогу виступити.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", розрахована на 50 місць зала переповнена. При вході до неї була невелика тиснява. Окрім українських ЗМІ, є велика кількість австрійських та інших зарубіжних медіа.

Аргументуючи апеляцію, представник прокуратури наполягає, що обвинувачений володів інформацією про те, що можливий індійський контракт, в якому влада США вбачає корупцію, зачіпав інтереси американських фірм.

Прокуратура надалі стверджує, що ці дії потрапляють під юрисдикцію в Австрії та в США.

На думку представника прокуратури, політичного підґрунтя у справі Д.Фірташа, на якому успішно будувався захист під час розгляду справи в першій інстанції, немає.

Згідно з австрійським законодавством, ведення фото- та відеозйомки, а також трансляція під час засідання суду заборонені.

Як повідомлялося, вердикт суду очікується вже у вівторок.

ВАЖЛИВЕ

Триває вироблення плану щодо припинення вогню та відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі

У перспективі 1-3 років антрацит є безальтернативним для української енергетики - Гройсман

"Ювілейний" 60-й російський гумконвой з автомобілем РХБЗ в'їхав на Донбас у вівторок

МХП продав кримські активи

Близько 10 тис. українців загинули і 23 тис. поранені від початку російської агресії в 2014 році

ОСТАННЄ

Австрія у справі Фірташа не повинна ставати заручницею США

Поранений в Авдіївці працівник ДСНС помер у лікарні

У Харківській області зафіксовано новий спалах АЧС

У Києві вдень сильні пориви вітру, мокрий сніг і дощ, попереджають у КМДА

Обвинувальний акт у справі про держзраду Януковича передадуть до суду 14 березня

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА