Австрія у справі Фірташа не повинна ставати заручницею США
Адвокат українського бізнесмена Дмитра Фірташа, колишній міністр юстиції Австрії Дітер Баумдофер заявив, що за справою проти його клієнта стоїть репутація Австрії та її правосуддя як демократії: країна не повинна ставати заручницею світового лідера - США.
Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", захист Д.Фірташа стверджує, що для США важливо було зупинити Д.Фірташа як впливового українського політика та бізнесмена, а також як можливого учасника стратегічного для США проекту в титановій галузі.
Окрім того захист наполягає, що США зацікавлені в екстрадиції Д.Фірташа, оскільки він активно працював із Росією, особливо в газовій сфері, зокрема з "Газпромом".
Адвокат зазначив також, що у разі екстрадиції Д.Фірташ разом зі свободою втратить усі особисті статки, оскільки США претендують і на активи бізнесмена в Австрії.
Як повідомляється, Вищий земельний суд Відня у вівторок розпочав розгляд апеляції австрійської прокуратури на рішення Земельного суду Відня від 30 квітня 2015 року про відмову в екстрадиції українського бізнесмена Д.Фірташа до США за запитом американської влади. Вердикт суду очікується вже у вівторок, 21 лютого.