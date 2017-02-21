Події

12:14 21.02.2017

У перспективі 1-3 років антрацит є безальтернативним для української енергетики - Гройсман

У перспективі найближчих трьох років для української енергетики антрацит є безальтернативним, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду у вівторок.

"У середньостроковій перспективі – одного, двох, трьох років – у нас немає альтернативи антрацитовому вугіллю", - сказав він.

Водночас прем'єр висловив упевненість, що уряд впорається із забезпеченням роботи енергосистеми в умовах блокування постачання антрациту з окупованих районів Донбасу.

"Хочу запевнити всіх українських громадян - ми і цю кризу витримаємо, навіть якщо вона створена деякими українськими руками... Наголошую, що у громадян буде освітлення, і ми все зробимо для того, щоб забезпечити можливості розвитку промислових підприємств... Ми знайдемо правильні інструменти і правильні рішення, але не дозволимо, щоб 45-мільйонна країна страждала від чиїхось забаганок", - сказав він.

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