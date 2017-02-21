Події

12:20 21.02.2017

Триває вироблення плану щодо припинення вогню та відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі

У Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) триває вироблення плану щодо повного припинення вогню та відведення важкого озброєння від лінії розмежування, повідомляє українська сторона СЦКК.

"У виконання політичних рішень за результатами засідання тристоронньої контактної групи 15 лютого 2017 року наразі триває вироблення порядку та узгодження плану щодо виконання цих рішень. Мова йде про повне припинення вогню та відведення важкого озброєння від лінії розмежування", - йдеться в повідомленні української сторони СЦКК, яке оприлюднено на офіційному сайті Міністерства оборони України у вівторок.

Нагадується, що за підсумками засідання тристоронньої контактної групи 15 лютого 2017 року в Мінську, учасники зустрічі зазначили, що Мінські угоди мають бути виконані в повному обсязі, зокрема меморандум від 19 вересня 2014 року. Режим припинення вогню має бути сталим і тривалим, важке озброєння слід відвести від лінії зіткнення, а СММ ОБСЄ має підтвердити таке відведення.

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