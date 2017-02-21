Представники блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу провели зустріч із Гройсманом

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі запропонував представникам блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу прийняти постанову, яка регулює переміщення вантажів через лінію розмежування відповідно до закону про боротьбу з тероризмом, повідомляє Штаб блокади торгівлі з окупантами.

"Отримавши офіційне запрошення на переговори від прем'єр-міністра країни, Штаб блокади торгівлі з окупантами виступив з пропозицією: негайного звільнення полонених; ухвалення закону про окуповані території, який законодавчо забороняє торгівлю на крові", - йдеться в повідомленні Штабу блокади торгівлі з окупантами на офіційній сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

Зазначено, що під час переговорів прем'єр В.Гройсман зробив зустрічну пропозицію, а саме: представники штабу входять до комісії з обміну полоненими; Кабінет Міністрів скасовує дозволи, видані СБУ на переміщення товарів, і видає постанову, що регулює переміщення вантажів відповідно до закону про боротьбу з тероризмом.

"Впливати на більшість "БПП" (парламентська фракція "Блок Петра Порошенка" - ІФ) і "НФ" (парламентська фракція "Народний фронт" - ІФ) у парламенті прем'єр, за його словами, не може, тому ухвалення закону від нього не залежить. Штаб пообіцяв розглянути ці пропозиції та після консультацій з експертами і членами штабу дати відповідь", - йдеться в повідомленні.

"У будь-якому разі блокада не припиняється ні на хвилину, а подальші перемовини мають бути максимально публічними і відкритими для народу", - заявили в Штабі блокади торгівлі з окупантами.