Події

12:32 21.02.2017

Гройсман доручив Міненерговугілля забезпечити створення до осені електронного майданчика для торгівлі вугіллям

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості України забезпечити створення до осені електронного майданчика для торгівлі вугіллям.

"Завдання сьогодні рівнятися не на різні (іноземні - ІФ) біржі, а створити українську. До речі, у нас вже є сьогодні майданчики, на яких Шебелинський ГПЗ продає своє паливо. Чому не можна продавати вугілля? Я вважаю, що це завдання міністерству та міністру - внести пропозицію (за прикладом роботи ProZorro), щоб, наприклад, на осінь, уже було створено майданчик електронної торгівлі вугіллям - із ПАР, українського, польського, з інших країн. Тоді все буде зрозуміло щодо формування ціни для українських громадян", - сказав прем'єр на засіданні уряду у вівторок.

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