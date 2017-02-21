Обсяг медичної субвенції місцевим бюджетам на 2017 рік збільшено на 11 млрд грн

Обсяг медичної субвенції місцевим бюджетам із державного бюджету в 2017 році збільшено на 11 млрд грн порівняно з 2016 роком, він становить 55,5 млрд грн, повідомила прес-служба Кабінету Міністрів України.

"У державному бюджеті на 2017 рік збільшено розмір освітньої субвенції на 8,1 млрд грн (із 44,5 млрд грн у 2016 році до 52,6 млрд грн у 2017 році), а також медичної субвенції на 11 млрд грн (із 44,4 млрд грн в 2016 році до 55,5 млрд грн у 2017 році).

Крім того, передбачено додаткову дотацію в розмірі 14,9 млрд грн із держбюджету місцевим бюджетам на охорону здоров'я та освіту", - наводить прес-служба слова віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка.

Раніше Г.Зубко заявляв, що в процесі реформування системи фінансування охорони здоров'я держава продовжуватиме спрямовувати медичну субвенцію в регіони.