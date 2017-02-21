Кабмін виділив 114 млн грн одноразової допомоги сім'ям загиблих і постраждалим під час Євромайдану

Кабінет Міністрів України виділив близько 114 млн грн на виплату одноразової фінансової допомоги постраждалим та сім'ям загиблих під час Євромайдану в період із 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час засідання зазначив, що на виплату одноразової допомоги 542 особам, які дістали легких тілесних ушкоджень, з резервного фонду бюджету буде виділено 28,5 млн грн; 34,8 млн грн - сім'ям загиблих; 29,8 млн грн - 176 особам, які дістали тяжких тілесних ушкоджень; 20,6 млн грн - особам, які дістали тілесних ушкоджень середньої тяжкості.