Події

13:11 21.02.2017

Уряд зобов'язав Міненерговугілля та облгази укласти договори експлуатації ГРМ

Кабінет Міністрів України зобов'язав Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та облгази підписати договори експлуатації газорозподільних мереж (ГРМ), що належать державі.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні у вівторок.

Згідно з текстом документа, в тримісячний термін після укладення таких договорів необхідно здійснити інвентаризацію ГРМ. В майбутньому Фонд держмайна та Міненерговугілля мають організувати незалежну оцінку і до кінця 2017 року - паспортизацію таких мереж.

Постанова також містить текст типового договору оренди ГРМ, але передбачає, що підписувати такі договори можна буде лише з моменту зняття законодавцями заборони на передачу мереж в оренду.

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